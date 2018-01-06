Митрополит Псковский и Порховский Евсевий обратился к пастве с рождественским посланием (ВИДЕО)

16:05, 06 января 2018, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий, глава Псковской митрополии, обратился к верующим с традиционным рождественским посланием к «Боголюбивым пастырям, монашествующим и всем православным христианам города Пскова и Псковской области».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском епархиальном управлении, в послании митрополита Евсевия сказано:

«Дорогие мои и возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры!

Дорогие иноки и инокини святых наших монастырей Псковской земли!

Дорогие наши учащие и учащиеся Псковского Духовного Училища, Свято-Тихоновской православной гимназии и приходских воскресных школ!

В торжественном гимне, которым весь православно-христианский мир прославляет событие Рождества Христова, мы называем родившегося Господа Иисуса Христа Светом и Солнцем. Мы поём: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови Свет разума...», «Тебе кланяемся, Солнцу правды...».

Он – наш Свет, Он – наше Солнце! Так зовёт Его Святая Церковь потому, что еще устами святого пророка Исаии было сказано о Нём: народ, сидящий во тьме, увидел Свет великий, и сидящим в стране и сени смертной воссиял Свет (Ин. 9:1-2). И потому, что так сказал о Себе Сам Господь Иисус Христос: Аз — Свет миру (Ин. 9:5).

Он — наше Солнце, которое взошло над всем миром, чтобы не заходить никогда!

Всякий свет противоположен тьме. Солнце, восходя, прогоняет ночную тьму.

И то Солнце, которое озарило род человеческий рождением Сына Божия на земле, осветило Своим светом все запросы человеческой мысли, какими жил от начала века пытливый ум человека, ответило на все искания живого человеческого сердца, раскрыло пред человечеством все тайны жизни и смерти, из века в век волновавшие человека своею неразгаданностью; оно сделало ясным и светлым каждому человеку путь его земной жизни.

О, какой божественной музыкой, небесной гармонией звучат эти драгоценные слова нашего Божественного Света: Верующий в Меня не погибнет, но будет иметь жизнь вечную! (Ин. 3:36).

И теперь, когда поднята человеком завеса потусторонней жизни, когда знает он, что нескончаемая вечность расстилается перед ним, каким возвышенным, глубоким смыслом озарилась его земная жизнь, её цель, её надежда и вера; каким бесценным счастьем стала она для человека! Земная жизнь – это ступень к жизни вечной, это путь приготовления себя к жизни, не знающей конца.

Свет слова Божия, открывший нам тайну смерти, осветил нам и тайны тех радостей, какие ожидают нас в описанном в Божественном Откровении будущем нерукотворном граде небесном Иерусалиме, сияющем своими вечными, нетленными красотами и одаряющем всех ни с чем не сравнимыми вечными

духовными наслаждениями! Жить, чтобы быть достойным этих радостей, - это священная и радостная цель жизни земной. И знает каждая душа, что это счастье жизни вечной. Счастье вечного общения со своим Сладчайшим Господом будет не только плодом и завершением достойной этого жизни земной, но уже здесь имеет начало и является достоянием каждого сердца, живущего в Боге и с Богом, как Источником этого счастья!

Свет Божественного учения указал нам путь к этому вечному свету, путь евангельских заповедей чистоты и кротости, любви и веры, надежды и предания себя в волю Божию. Источник света Сам Спаситель явил нам в Своем Лице ту совершеннейшую красоту духовную, к подражанию и приближению к которой должен стремиться каждый из нас.

Как на небе в ночное время сияют мириады звезд, так и на небе церковном сияют своей духовной красотой, в лучах Божественного Источника света, миллионы святых угодников Божиих, освещая нам путь к вечной славе и вечной жизни.

Да, светло теперь душе человека на пути ко Христу! Незаходимое Солнце – Он сияет над нами!

Родившийся на земле Сын Божий открыл для нас тайну промысла Своего, бодрствующего день и ночь над каждой человеческой жизнью. И сколько бодрости, силы духовной вливает в нас сознание того, что без воли Божией ни один волос не упадет с головы человека (Мф. 10:30), что ничего не совершается в жизни человека, в судьбах царств и народов без воли Небесного Отца – Бога.

И вот, перед этим Божественным светом, осиявшим Собою весь путь человеческой жизни, преклонились и преклоняются миллионы человеческих душ, и весь многомиллионный православный мир поёт Божественному Новорожденному, как Свету разума, как Солнцу правды вместе со Ангелами хвалебную песнь: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!».

И тот факт, что у ног Богомладенца сошлись и мудрецы-волхвы, и простецы-пастухи, которые и были первыми, кто поклонился своему Господу и Владыке от лица всего человечества, - является символом покоряющего величия, силы, мудрости и красоты Иисуса из Назарета. Перед Его Божественной личностью и учением склоняются и ученые, и неученые, и дети, и старцы, и грешники, и праведники: для всех Его учение близко, бесценно дорого, просто и спасительно в нескончаемой вечности!

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, близкие моему архипастырскому сердцу монашествующие, милые наши дети Свято-Тихоновской православной гимназии, воскресных приходских школ и учащиеся Псковского Духовного Училища, дорогие наши православные братья и сестры города Пскова и Псковской области. Всех вас от любящего своего архипастырского сердца поздравляю с Великим праздником Рождества Христова и Новым 2018 годом благости Божией, всем вам желаю непреходящей радости от воплотившегося Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Пусть в нашей земной многоскорбной и нелёгкой жизни будет больше света. Божия помощь да облегчит ваши страдания и утолит вашу сердечную боль. Пусть годы вашей жизни будут долгими и счастливыми. Храните веру Православную, любите Бога и в молитвах просите Его. Помогайте друг другу, удаляйтесь от соблазнителей, не становитесь их пленниками и не делайте грехов, которые ведут к лютой смерти и вечным мукам.

Прославляя Родившегося в Вифлееме Божественного Младенца Христа, поклонимся и мы Ему вместе с волхвами и пастухами! Будем беречь в себе, как драгоценность, свет православной нашей веры в Господа, чтобы с нею жить и с нею уйти туда, где сияет вечный незаходимый Свет, где ждут сынов света неиссякаемые радости (Ин. 12:36).

Гоните от себя уныние – это от лукавого. Пусть не смущается и не омрачается ваше сердце клеветой человеческой и сатанинской писаниной. Правда Божия жива! Свет во тьме светится, грязная рука не закроет светлого, яркого Солнца. С нами Бог, разумейте нечестивцы, восстающие на правду Божию, яко с нами Бог!

Смиренный,

+ ЕВСЕВИЙ

Божией милостию,

Митрополит Псковский и Порховский

Рождество Христово

2017 / 2018 год

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