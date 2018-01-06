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Общество

Более 200 детей посетили традиционную елку Главы города

Более 200 детей из малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанники псковской Детской деревни ­­- SOS, посетили сегодня, 6 января, традиционную елку главы Пскова в Городском культурном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города Иван Цецерский поприветствовал участников праздника и поздравил с Новым годом и Рождеством Христовым. Он также напомнил о том, что 2018 год — по восточному календарю год собаки, которая олицетворяет дружбу и пожелал детям ценить дружбу, помогать родителям и хорошо учиться.

Артисты ГКЦ подготовили для ребят интерактивную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, Лисы Алисы и Кота Базилио и других сказочных персонажей. По окончании праздника каждый его участник получил сладкий подарок.

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