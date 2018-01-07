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Общество

Рождественская воздухоплавательная фиеста в Великих Луках отменена из-за погодных условий

Заявленный на 7 января масс-старт тепловых аэростатов из крепости не состоится из-за погодных условий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукского международного фестиваля воздухоплавания.

Пилот Сергей Никитин пояснил, что сильный ветер и аномальное тепло стали главными причинами отмены великолукской фиесты. «Чем выше, тем сильнее и непредсказуемее становится ветер, - отметил воздухоплаватель. – Кроме того, из-за отсутствия снега проблематично разложить и собрать оболочку аэростата, она просто испачкается на грязной земле и вернуть ей прежний вид будет непросто».

Сергей Никитин не исключил возможности, что чей-нибудь одиночный аэростат может подняться в небо, но намеченный массовый старт не состоится. 

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