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Общество

12 тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Псковской области

В рождественские богослужения в церквях и храмах Псковской приняли участие более 12 тысяч жителей области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений было задействовано свыше 200 сотрудников полиции и Росгвардии, члены народных дружин. Усиленные наряды несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей.

Для обеспечения охраны общественной безопасности и порядка, предупреждения возможных правонарушений полицейские провели обследование территорий, на которых проводились массовые мероприятия. Сотрудники ГИБДД несли дежурство, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Благодаря слаженной работе сотрудников полиции нарушений правопорядка допущено не было.

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