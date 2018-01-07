Александр Седунов: Строительство новых школ — одно из самых важных достижений 2017 года

12:02, 07 января 2018, ПАИ

Начальник Государственного управления образования региона Александр Седунов назвал участие Псковской области в федеральной программе по строительству новых школ — одним из самых значимых достижений 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Благодаря этой программе в регионе впервые за 25 лет была построена новая школа, оснащение и программы которой соответствуют самым высоким требованиям современного образования. В этой школе сегодня дети занимаются и прототипированием, и робототехникой. Также в рамках этой программы завершается строительство еще одной школы в Великих Луках, и начинаются работы в городе Дно. Реализацию этих проектов держит на контроле врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников», — сказал Александр Седунов.

Кроме того, в ушедшем году в регионе появились принципиально новые направления дополнительного образования инженерной направленности. В частности, Псковская область стала победителем федерального конкурса по созданию детского технопарка «Кванториум», где ребята бесплатно в проектной форме будут обучаться перспективным естественнонаучным, техническим и инженерным направлениям, в том числе осваивать современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие направления.

Главными успехами прошлого года в сфере профессионального образования региона, по мнению начальника Управления образования, стало проведение областных чемпионатов WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») и «Абилимпикс» (для детей с особыми возможностями здоровья). «Это не просто популяризация рабочих профессий, а еще и соотнесение образовательного процесса с современными требованиями работодателей. Для детей с особенностями развития это еще и дополнительная возможность трудоустроиться и строить карьеру», — отметил Александр Седунов.

Также в прошлом году Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области получил статус федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития. На его базе будут проходить подготовку и переподготовку специалисты со всех уголков нашей страны, которые работают с особыми детьми.

Говоря о планах на новый год, Александр Седунов отметил, что регион продолжит участие во всех федеральных программах (по ремонту спортивных залов в сельских школах, оценке качества образования, повышению квалификации педагогов и т. д.), а также приступит к реализации новой программы по ликвидации очереди в дошкольные учреждения среди детей ясельного возраста. Особое внимание будет также уделяться расширению возможностей дополнительного образования и оснащенности учреждений среднего профессионального образования.