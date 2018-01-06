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Два человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей в Невельском районе

В 11:20 на автодороге «Невель-Усвяты» произошло лобовое столкновение двух легковых машин. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, по предварительным данным водитель автомобиля «Хендай Соната» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате столкновения водитель «Хендай» и его пассажирка скончались. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. 

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