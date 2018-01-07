Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове

15:14, 07 января 2018, ПАИ

В субботу, 6 января, в Пскове в новой художественной галерее «Арт-холл Простория» открылась фотовыставка «Ганза: традиции и современность». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на ней представлены несколько десятков работ, созданных в рамках русско-немецкого фотопроекта «Традиции и Современность» под руководством фотографа из Дюссельдорфа, члена общества содействия развитию породнённых связей «Псков - Нойс» Мелани Штегеманн и псковского визажиста Виктории Марчук.

В представленных работах делается попытка осмысления представлений о традиционной русской и немецкой культурах. При этом немецкий куратор проекта Мелани Штегеманн предстаёт на фотографиях в качестве модели, примеряющей на себя различные образы русской и немецкой женщин. С псковской стороны организаторами выставки выступили творческое объединение «Фото Дело», фотостудия Lis и студия дизайна «Русский современный костюм», при поддержке управления культуры администрации Пскова: сами фотографии были выполнены Ольгой Балобейко, Алексеем Архиповым и Игорем Соловьевым.

С приветственным словом на открытии выставки выступил депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. От имени главы Пскова Ивана Цецерского и депутатов городского парламента он поздравил организаторов с открытием и подчеркнул значимость «ганзейской» темы премьерной выставки в связи с подготовкой города к проведению в 2019 году Международных Ганзейских дней нового времени. Также он поздравил собравшихся с предстоящим праздником Рождества Христова.

Организаторов и гостей выставки поприветствовали начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов, руководитель фотостудии Lis и один из организаторов выставки Игорь Соловьёв.

На открытии присутствовал также директор культурной галереи из Нойса «Альте пост» Клаус Рихтер, который поддерживает русско-немецкие творческие проекты. Так, в феврале 2018 в его галерее запланирована персональная выставка Андрея Кокшарова.

В рамках презентации выставки и нового выставочного пространства зрители увидели презентации двух коллекций одежды от студии дизайна «Русский Современный Костюм»: «Россинушка» и «Тана Марха»

Предполагается, что эта фотовыставка станет стартом большого творческого проекта, посвященного празднованию Ганзы-2019.

Выставка будет работать до 30 января на территории спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, 2, второй этаж).