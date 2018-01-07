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Общество

Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством

В рамках специальной благотворительной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УМВД России по Псковской области и члены Общественного совета при УМВД посетили праздничное богослужение в храме Успения с Парома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заместитель начальника полиции УМВД по оперативной работе Александр Никульников тепло поздравил настоятеля храма отца Виталия Скнара и всех прихожан подшефной церкви с Рождеством. А самым маленьким прихожанам стражи порядка вручили сладкие подарки. В свою очередь, дети вручили гостям подарки, сделанные собственными руками.

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