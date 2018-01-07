Евросоюз требует от России 1,4 млрд евро в год за запрет ввоза свинины
Европейский союз намерен из-за ограничения импорта свинины взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год, сообщает РИА Новости. Соответствующее требование направлеано в арбитражный суд.
Требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.
В ЕС считают, что Россия ввела неправомерный запрет на импорт свинины из стран Европы и нанесла удар по фермерским хозяйствам Германии, Дании и Нидерландов.