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Экономика

Евросоюз требует от России 1,4 млрд евро в год за запрет ввоза свинины‍

Европейский союз намерен из-за ограничения импорта свинины взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год, сообщает РИА Новости. Соответствующее требование направлеано в арбитражный суд.

Требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

В ЕС считают, что Россия ввела неправомерный запрет на импорт свинины из стран Европы и нанесла удар по фермерским хозяйствам Германии, Дании и Нидерландов.

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