0
14:27
ЦИК завершает прием документов от самовыдвиженцев в президенты
15:11
В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
13:00
Отставки и назначения - 2017
08:57
Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории
17:40
Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства перинатального центра в Пскове
10:23
Иван Штылин поблагодарил тренеров и спортсменов Псковской области за самоотверженный труд в 2017 году
23:47
Псковский политкалендарь: декабрь 2017 года
Еще новости
Политика

ЦИК завершает прием документов от самовыдвиженцев в президенты

Сегодня, 7 января, истекает срок подачи документов от кандидатов, желающих баллотироваться на пост президента РФ в порядке самовыдвижения, пишет «Российская газета».

Как отмечает издание, претендентов на высший государственный пост будут ждать в ЦИК в течение всего дня до полуночи по московскому времени. У кандидатов от партий есть  время для выдвижения до 12 января включительно.

На данный момент уведомления о проведении мероприятий по выдвижению Центризбирком получил от 64 кандидатов, из них 21 кандидат от политических партий и 43 самовыдвиженца.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы президента - 2018
В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина Порядка 60 человек уже заявили о желании участвовать в выборах президента РФ Прайс на изготовление агитационных материалов в ООО «Прайм» к выборам президента РФ 18 марта 2018 года Прайс на размещение агитационных материалов на сайте ПАИ на выборах президента РФ 18 марта 2018 года Псковские студенты и преподаватели могут принять участие в конкурсе Центризбиркома Галина Неваленная: Владимир Путин единственный кандидат в президенты, который способен сделать жизнь в стране лучше Александр Котов: Мы связываем будущее, перспективы и курс на развитие России с именем Владимира Путина «Горячая линия» для связи с избирателями продолжит работу в Пскове Инициативная группа поддержала самовыдвижение Владимира Путина Наблюдатели ОБСЕ и Евросоюза не поедут в Крым на выборы президента РФ
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ЦИК завершает прием документов от самовыдвиженцев в президенты
07 января 2018
ЦИК завершает прием документов от самовыдвиженцев в президенты
В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
05 января 2018
В 15 российских регионах начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина 4
Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории
05 января 2018
Врио губернатора обсудил с главой Гдовского района вопросы развития территории
Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства перинатального центра в Пскове
04 января 2018
Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства перинатального центра в Пскове 5
Иван Штылин поблагодарил тренеров и спортсменов Псковской области за самоотверженный труд в 2017 году
03 января 2018
Иван Штылин поблагодарил тренеров и спортсменов Псковской области за самоотверженный труд в 2017 году 2
29 декабря 2017
Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно
Михаил Ведерников принял участие в совещании полпреда Александра Беглова, на котором обсудили вопросы безопасности в период праздников
29 декабря 2017
Михаил Ведерников принял участие в совещании полпреда Александра Беглова, на котором обсудили вопросы безопасности в период праздников
26 место занял Михаил Вередников в ноябрьском медиарейтинге глав регионов
29 декабря 2017
26 место занял Михаил Вередников в ноябрьском медиарейтинге глав регионов

Идет загрузка...