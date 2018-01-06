В Великих Луках пьяный проводник пытался поджечь вагон и угрожал полицейским ножом

12:55, 07 января 2018, ПАИ

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, которые приехали успокаивать проводника, пытавшегося поджечь вагон. Об этом сообщает сайт 47.ру со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте по СЗФО.

Инцидент произошел 4 января на станции Великие Луки. Транспортным полицейским поступило сообщение о нетрезвом проводнике, который ходит по территории депо и пытается поджечь вагон.

На месте выяснилось, что 35-летний проводник заперся в вагоне и не хочет открывать.

Двое полицейских потребовали открыть дверь и проследовать с ними в отдел полиции, но дебошир отказался и стал угрожать сотрудникам ножом.

В отношении проводника вагона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемый арестован.