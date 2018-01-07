Назван топ-5 внедорожников для России

18:44, 07 января 2018, ПАИ

Эксперты портала «Авторамблер» составили список лучших кроссоверов, которые можно приобрести в России. Первое место в нем занял автомобиль Chevrolet Niva, топовая версия которого стоит 700,9 тысяч рублей. На втором месте - УАЗ «Хантер», базовая стоимость которого 619 тысяч рублей. На третьем - УАЗ «Патриот» (699 тысяч).

Четвертую позицию занял Toyota Fortuner (от 2,6 млн рублей), пятую - Toyota Land Cruiser Prado.

В рейтинг также попали Toyota Land Cruiser 200, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi Pajero, Suzuki Jimny, Land Rover Discovery и Mercedes-Benz F-Klasse.