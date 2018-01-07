В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
В праздник Рождества Христова епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.
Ему сослужили: ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки протоиерей Сергий Матвеев; клирики собора иеромонах Глеб (Храпов) и иерей Роман Донец; секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев). Диаконский чин возглавил заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов).
Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки, регент Ольга Смольченкова.
За праздничным богослужением, которое прошло в благоговейной молитвенной атмосфере, секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев) огласил рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви.
По завершении богослужений епископ Сергий поздравил собравшихся со светлым праздником Рождества Христова и призвал на всех Божие благословение.