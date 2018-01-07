Росгвардия поздравила детей сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга

15:20, 07 января 2018, ПАИ

Семьи военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при выполнении воинского долга, получили новогодние подарки из Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского округа Росгвардии, праздничные приветы получили в Пскове, Москве, Ханты-Мансийске, Мурманске, Владивостоке, Уфе, с других городах. Большая часть новогоднего груза пойдет на Северный Кавказ.

Работа организована в рамках новогодней благотворительной акции Федеральной службы войск национальной гвардии РФ во взаимодействии с Фондом защиты семьи: в синюю почтовую коробку бережно укладываются сладости и, конечно же, красочная открытка с теплыми словами и пожеланиями счастья. Таких посылок в этом году приготовлено свыше 2000 штук.

«К семьям, которые их получат, – особое отношение. Сотрудники Росгвардии как никто другой понимают и принимают близко к сердцу ту непростую ситуацию, в которой оказались семьи наших погибших товарищей. По инициативе руководства Росгвардии ежегодно проходят благотворительные акции, в их числе и новогодняя. Такое начинание получило широкую поддержку военнослужащих и сотрудников, отзывчивых граждан, руководителей организаций во всех регионах», – отметил исполняющий обязанности начальника главного управления по работе с личным составом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-майор Николай Рябчиков.

Нынешняя новогодняя акция уже тринадцатая по счету. В 2018 году главное командование готовит проведение и традиционной благотворительной акции «Долг памяти»: летом семьи поедут к морю – для отдыха и оздоровления.

Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, весь личный состав благодарят руководителей организаций, всех неравнодушных россиян за помощь в организации и проведении Всероссийской новогодней благотворительной акции.