Лидер Северной Кореи призвал создать условия для воссоединения с Южной‍

20:15, 07 января 2018, ПАИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости создания условий для улучшения отношений с Южной Кореей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения», отметил он, заявив о необходимости примирения и воссоединения нации.

По его словам, результаты в этом направлении могут быть достигнуты лишь в случае усилий с обеих сторон. По мнению Ким Чен Ына, это «внутренний вопрос корейской нации», по которому не стоит обращаться за помощью к другим государствам.