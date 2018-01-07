На Украине предложили признать весь советский период оккупацией

20:24, 07 января 2018, ПАИ

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина должна признать период пребывания в составе СССР оккупацией, пишут «Известия».

Он отметил, что власти должны провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), которая существовала в период с 1917 по 1921 год.

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — заявил Вятрович.