На Украине предложили признать весь советский период оккупацией
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина должна признать период пребывания в составе СССР оккупацией, пишут «Известия».
Он отметил, что власти должны провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), которая существовала в период с 1917 по 1921 год.
«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — заявил Вятрович.