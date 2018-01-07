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Экономика

Эксперты рассказали, как подорожает жилье в 2018 году

Эксперты прогнозируют продолжение роста цен на квартиры в новостройках в 2018 году, пишет Газета.ру. При этом вторичное жилье продолжит дешеветь. Это объясняется слабым спросом и затовариванием рынка в отдельных регионах.

По данным Росстата, по итогам третьего квартала 2017 года квартиры в новостройках подорожали на 5,8% к аналогичному периоду 2016 года – с 53,4 тыс. руб. до 56,5 тыс. руб. за квадратный метр.

Квартиры в проектах с хорошей транспортной доступностью и качеством строительства в 2018 году могут подорожать, отмечают эксперты. При этом скачка цен ожидать не стоит: расценки будут расти в пределах инфляции, которая по итогам 2017 года составила 2,5%. 

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