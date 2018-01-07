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Политика

В Швеции выросло число противников вступления в НАТО

Число противников вступления Швеции в НАТО выросло в 2017 году на 4% по сравнению с предыдущим годом и составило 44%, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведские СМИ. Опрос был проведен по заказу издания институтом изучения общественного мнения Ipsos в начале декабря 2017 года.

«Многие, похоже, думают, скорее, что нам не нужно вступать, потому что НАТО придет нам на помощь в любом случае. Это интересное, новое понимание в вопросе отношения к альянсу», – считают эксперты.

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