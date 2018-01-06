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В пригороде Стокгольма возле метро произошел взрыв

В пригороде Стокгольма, в тоннеле возле станции метро Varby Gard в коммуне Худдинге произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщают СМИ.

Возле станции метро взорвался некий неустановленный предмет, который лежал на земле. Взрывное устройство​, по их данным, сработало в момент, когда в руки его взял мужчина.

В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются. Район вокруг станции метро перекрыт.

«Оснований полагать, что это событие было связано с терроризмом, нет», - сообщили в местной полиции.

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