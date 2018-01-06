В пригороде Стокгольма возле метро произошел взрыв
В пригороде Стокгольма, в тоннеле возле станции метро Varby Gard в коммуне Худдинге произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщают СМИ.
Возле станции метро взорвался некий неустановленный предмет, который лежал на земле. Взрывное устройство, по их данным, сработало в момент, когда в руки его взял мужчина.
В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются. Район вокруг станции метро перекрыт.
«Оснований полагать, что это событие было связано с терроризмом, нет», - сообщили в местной полиции.