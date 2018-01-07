Псковичам напоминают о правилах осторожности на дорогах

18:01, 07 января 2018, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает водителям о необходимости быть крайне осторожными при движении по проезжей части в период перехода суточных температур с плюса на минус. Соответствующая инструкция опубликована на сайте ведомства.

В частности, отмечают специалисты, необходимо учитывать, что коэффициент сцепления колес с дорогой на мокром асфальтобетонном покрытии по сравнению с сухим снижается в 1,5-2 раза. Автомобилистам следует быть внимательными, удерживать дистанцию, соблюдать скоростной режим, четко следовать дорожным знакам, особенно на опасных участках дорог. Повышенную осторожность проявляйте на пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления людей на проезжей части.

Помните: даже чистый асфальт таит серьезные угрозы для водителя. В осенне-зимний период он может быть покрыт незаметной и очень тонкой пленкой льда. Поэтому в любом случае для торможения требуется большее расстояние, чем в теплое время года. В это время на дороге следует периодически притормаживать для контроля сцепления шин с дорогой.

Необходимо помнить, что в осенне-зимнее время световой день короче, и водителю приходится чаще пользоваться светом фар. Строго соблюдайте правила дорожного движения, но не ослепляйте друг друга на разъездах, переключайте фары на ближний свет.

При движении автомобиля в дождь и снег необходимо помнить, что уменьшается обзорность, поскольку стеклоочистители очищают только часть переднего стекла.

Увеличивается тормозной путь, что повышает общую опасность движения.

При движении на подъем выбирайте такую передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершения подъема. При спуске не выжимайте сцепления, ведите автомобиль на передаче, плавно притормаживая.

Предельно внимательными просим быть водителей большегрузных транспортных средств, которым необходимо учитывать затрудненные условия движения: наледь на дорогах и плохую видимость. Помните: спешка на дороге неуместна. Те, кто этого не понимает, чаще других попадают в сводки дорожно-транспортных происшествий.

Не выезжайте на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое управление, шины, приборы освещения - залог безопасности на дороге. Безопасность движения на скользкой дороге зависит только от вас. Опыт и мастерство, внимательность и дисциплинированность - надежная гарантия безаварийной работы в осенне-зимний сезон.

Если в дороге случилась беда, необходимо воспользоваться современными средствами связи – это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких. Принять меры к экономии заряда батареи. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «101» или «112».