Патриарх Кирилл пообедал с московскими бездомными

17:02, 07 января 2018, ПАИ

Патриарх Кирилл посетил на Рождество Центр помощи бездомным «Ангар милосердия» в Москве, пишет «Российская газета». Издание напоминает, что это уже стало традицией для патриарха - в день Рождества и Пасхи - посещать социальные учреждения.

В «Ангаре спасения» Патриарх осмотрел душевые комнаты, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с бездломными.

Предстоятель Русской церкви призвал не оставлять людей, нуждающихся в помощи, и развивать социальную помощь в каждом храме.