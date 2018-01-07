Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам об иске ЕС к РФ на 1,4 млрд: Это беспредел

17:13, 07 января 2018, ПАИ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал беспределом требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, пишет РИА Новости.

«Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» - сказал политик.

Он отметил, что, даже в том случае, если суд признает законными требования Брюсселя, Россия должна отказаться от их исполнения.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что Европейский союз намерен из-за ограничения импорта свинины взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год. Соответствующее требование направлено в арбитражный суд.