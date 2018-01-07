Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?

22:52, 07 января 2018, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram фотографию поваленного фонарного столба напротив дома № 5а по улице Ленина в Пскове. «Новогодние праздники выдержали не все. Но если фонарю такое поведение ещё можно простить, то к соответствующим службам есть вопрос: будем 9 января ждать или оперативно решим проблему? Время пошло...», - написал глава региона.

Свой пост Михаил Ведерников сопроводил красноречивыми хэштегами: #работаем #илинеработаем #илиработаемноневсе #иликтотонебудетработать.

Отметим, что по адресу Ленина, 5а располагается Государственный комитет по вопросам строительства и ЖКХ Псковской области.