0
23:18
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
22:52
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
15:51
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
15:14
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
13:38
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
11:30
12 тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Псковской области
16:41
Рождественская елка главы Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии

Главная медицинская сестра базирующегося в Пскове 35-го отдельного аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск, старший сержант Татьяна Ковалева награждена медалью Суворова, сообщает ТАСС.

Татьяна Ковалева (слева). Фото газеты "Красная звезда"

Церемония награждения состоялось 28 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе операции в Сирии вручил президент РФ Владимир Путин.

35-й отдельный аэромобильный медицинский отряд ВДВ в Сирии отряд выполнял гуманитарные задачи и размещался на авиабазе Хмеймим. Выездные группы отряда работали в пострадавших от войны населенных пунктах провинций Латакия, Хама и Хомс.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
07 января 2018
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
07 января 2018
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
07 января 2018
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
07 января 2018
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
07 января 2018
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
12 тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Псковской области
07 января 2018
12 тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Псковской области
Рождественская елка главы Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 января 2018
Рождественская елка главы Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Митрополит Псковский и Порховский Евсевий обратился к пастве с рождественским посланием (ВИДЕО)
06 января 2018
Митрополит Псковский и Порховский Евсевий обратился к пастве с рождественским посланием (ВИДЕО)

Идет загрузка...