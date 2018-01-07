Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
Главная медицинская сестра базирующегося в Пскове 35-го отдельного аэромобильного медицинского отряда Воздушно-десантных войск, старший сержант Татьяна Ковалева награждена медалью Суворова, сообщает ТАСС.
Церемония награждения состоялось 28 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе операции в Сирии вручил президент РФ Владимир Путин.
35-й отдельный аэромобильный медицинский отряд ВДВ в Сирии отряд выполнял гуманитарные задачи и размещался на авиабазе Хмеймим. Выездные группы отряда работали в пострадавших от войны населенных пунктах провинций Латакия, Хама и Хомс.