0
23:18
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
22:52
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
15:51
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
15:14
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
13:38
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
11:30
12 тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Псковской области
16:41
Рождественская елка главы Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Псковские власти отчитались о решении проблемы, на которую обратил внимание в Instagram врио губернатора

Псковские власти отчитались о решении проблемы, на которую обратил внимание в социальной сети Instagram врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Напомним, ранее ПАИ сообщало, что глава региона опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram фотографию поваленного фонарного столба напротив дома № 5а по улице Ленина в Пскове. «Новогодние праздники выдержали не все. Но если фонарю такое поведение ещё можно простить, то к соответствующим службам есть вопрос: будем 9 января ждать или оперативно решим проблему? Время пошло...», - написал он.

«Фонарь занял вертикальное положение около 18.00. Как пояснили в отделе энергетики УГХ, электрика будет восстановлена завтра в светлое время суток, поскольку работы с электрикой (согласно технике безопасности) допускаются только в светлое время суток», - сообщила в комментариях к посту врио губернатора представитель пресс-службы муниципалитета.

«Информация для принятия мер доведена до начальника УГХ администрации города Захарова. Нет сомнений, безотлагательные меры будут приняты», - добавил глава города Иван Цецерский. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
07 января 2018
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
07 января 2018
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
07 января 2018
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
07 января 2018
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
07 января 2018
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
12 тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Псковской области
07 января 2018
12 тысяч человек приняли участие в рождественских богослужениях в Псковской области
Рождественская елка главы Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 января 2018
Рождественская елка главы Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Митрополит Псковский и Порховский Евсевий обратился к пастве с рождественским посланием (ВИДЕО)
06 января 2018
Митрополит Псковский и Порховский Евсевий обратился к пастве с рождественским посланием (ВИДЕО)

Идет загрузка...