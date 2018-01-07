Псковские власти отчитались о решении проблемы, на которую обратил внимание в Instagram врио губернатора

23:29, 07 января 2018, ПАИ

Псковские власти отчитались о решении проблемы, на которую обратил внимание в социальной сети Instagram врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Напомним, ранее ПАИ сообщало, что глава региона опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram фотографию поваленного фонарного столба напротив дома № 5а по улице Ленина в Пскове. «Новогодние праздники выдержали не все. Но если фонарю такое поведение ещё можно простить, то к соответствующим службам есть вопрос: будем 9 января ждать или оперативно решим проблему? Время пошло...», - написал он.

«Фонарь занял вертикальное положение около 18.00. Как пояснили в отделе энергетики УГХ, электрика будет восстановлена завтра в светлое время суток, поскольку работы с электрикой (согласно технике безопасности) допускаются только в светлое время суток», - сообщила в комментариях к посту врио губернатора представитель пресс-службы муниципалитета.

«Информация для принятия мер доведена до начальника УГХ администрации города Захарова. Нет сомнений, безотлагательные меры будут приняты», - добавил глава города Иван Цецерский.