0
16:48
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
13:29
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
12:16
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках
23:18
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
22:52
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
15:51
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
15:14
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
Еще новости
Общество

Собор Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие

8 января православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы, сообщает calend.ru. В этот день православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием промысла, родившей Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является той, от которой родился, воплотился Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после его Рождества.

Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, ее зачатие, Рождество, Благовещение и пр.) в этот день совершается общее (соборное) празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.

Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по плоти был близок к Спасителю: святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Иосиф Обручник, будучи 80-летним старцем, по благословению первосвященника принял Деву Марию, чтобы хранить ее девство и чистоту. И хотя он был обручен Пречистой, все его служение заключалось в том, чтобы оберегать Матерь Божию. Пророк Давид был по плоти предком Господа и Спасителя, потому что, как и надлежало быть, Спаситель, Мессия, пришел в мир из рода Давидова. А апостол Иаков называется братом Божиим, потому что был старшим сыном Обручника Иосифа – от его первого брака. Иаков был очень благочестивым человеком и по Воскресении Христовом был избран предстоятелем Иерусалимской Церкви.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам Христианской Церкви. Уже в IV веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
08 января 2018
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
08 января 2018
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках
08 января 2018
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках 1
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
07 января 2018
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии 1
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
07 января 2018
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему? 1
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
07 января 2018
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством 2
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
07 января 2018
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
07 января 2018
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук 1

Идет загрузка...