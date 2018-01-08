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Общество

День повитух наступил по народному календарю

8 января на Руси отмечали бабий праздник, или праздник каш, сообщает calend.ru, В этот день славили повивальных бабок и рожениц. Женщины брали своих детей и с подарками и поздравлениями шли к повитухам, которые помогали им при родах. Те, в свою очередь, угощали гостей кашей. В это же время родился и обычай, связанный с христианством: женщины приходили в церковь с заранее испеченными пирогами, чтобы преподнести их Богородице.

Вообще, повивальная бабка в любой деревне пользовалась большим уважением. Повивальной она называлась потому, что умела правильно «свить» новорожденного пеленками, чтобы он не вырывался и спал спокойно. Повитухи были знатоками по части женских и материнских забот. Недаром говорили: «Бабка походит — всему делу пособит». Отмечали и их мастерство: «У всякой бабки свои ухватки».

По поводу праздника существует еще одна поговорка: «В праздник каш всяк с ложкой ходит — полный черпак семью не разгонит». Это означало, что обычаи этого дня были нацелены на укрепление семьи.

Бабьи каши отмечены и своими приметами. Если поутру синички кричат — значит, к вечеру будет мороз; а вот если галдят вороны — быть снегопадам и метелям. Обильный снег предвещала и подрумянившаяся в печи каша. Считалось, что ясная погода в этот день обещает хороший урожай проса. Именно с этого дня начинались девичьи гадания, которые продолжались до самого Крещения. Гадать было принято в сопровождении особенных песен либо в полной тишине. Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай. Со временем обрядовая суть гадания практически утратилась, а на первое место вышла их развлекательная сторона.

 

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