9 января начнётся короткая рабочая неделя

10:15, 08 января 2018, ПАИ

9 января начнётся короткая рабочая неделя. Работать на этой неделе предстои четыре дня. Новогодние каникулы в этом году, продлились 10 дней - с 30 декабря по 8 января. С завтрашнего дня с 9 января начнется трудовая неделя, которая продлится по 12 января.

Ближайшие длинные выходные ожидают россиян с 23 по 25 февраля (пятница, суббота и воскресенье). Четырехдневный отдых предстоит с 8 по 11 марта (четверг, пятница, суббота и воскресенье, пятницу 9 марта делает выходным днем перенос с 6 января), а также с 29 апреля по 2 мая (с воскресенья по среду включительно, суббота 28 апреля – рабочий день, отдых перенесен на вторник 30-го, а среду 2 мая делает выходным перенос с 7 января). Один выходной день - 9 мая (среда). Трехдневные выходные с 10 по 12 июня (воскресенье, понедельник и вторник, суббота 9 июня – рабочий день, отдых переносится на понедельник 11 июня). Трехдневный отдых ожидается и с 3 по 5 ноября (суббота, воскресенье и понедельник, за счет переноса дня отдыха воскресенья 4 ноября на понедельник 5 ноября).