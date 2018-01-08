0
16:48
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
13:29
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
12:16
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках
23:18
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
22:52
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
15:51
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
15:14
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
Еще новости
Общество

9 января начнётся короткая рабочая неделя

9 января начнётся короткая рабочая неделя. Работать на этой неделе предстои четыре дня. Новогодние каникулы в этом году, продлились 10 дней - с 30 декабря по 8 января. С завтрашнего дня с 9 января начнется трудовая неделя, которая продлится по 12 января.

Ближайшие длинные выходные ожидают россиян с 23 по 25 февраля (пятница, суббота и воскресенье). Четырехдневный отдых предстоит с 8 по 11 марта (четверг, пятница, суббота и воскресенье, пятницу 9 марта делает выходным днем перенос с 6 января), а также с 29 апреля по 2 мая (с воскресенья по среду включительно, суббота 28 апреля – рабочий день, отдых перенесен на вторник 30-го, а среду 2 мая делает выходным перенос с 7 января). Один выходной день - 9 мая (среда). Трехдневные выходные с 10 по 12 июня (воскресенье, понедельник и вторник, суббота 9 июня – рабочий день, отдых переносится на понедельник 11 июня). Трехдневный отдых ожидается и с 3 по 5 ноября (суббота, воскресенье и понедельник, за счет переноса дня отдыха воскресенья 4 ноября на понедельник 5 ноября).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
08 января 2018
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
08 января 2018
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках
08 января 2018
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках 1
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
07 января 2018
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии 1
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
07 января 2018
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему? 1
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
07 января 2018
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством 2
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
07 января 2018
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
07 января 2018
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук 1

Идет загрузка...