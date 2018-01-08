Два человека погибли в ДТП в Невельском районе

11:01, 08 января 2018, ПАИ

7 января в 11:12 на 188 км автодороги Ольша - Велиж - Невель в Невельском районе 33-летний водитель автомашины "Хёндай Соната" не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении УАЗом. Водитель "Хёндай Соната" и 27-летняя пассажирка погибли на месте ДТП.

Всего 7 января в Псковской области зафиксировано три ДТП с пострадавшими.