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Два человека погибли в ДТП в Невельском районе

7 января в 11:12 на 188 км автодороги Ольша - Велиж - Невель в Невельском районе 33-летний водитель автомашины "Хёндай Соната" не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении УАЗом. Водитель "Хёндай Соната" и 27-летняя пассажирка погибли на месте ДТП.

Всего 7 января в Псковской области зафиксировано три ДТП с пострадавшими.

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