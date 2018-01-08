Россиянам запретили разводить костры и жечь траву около дорог

11:15, 08 января 2018, ПАИ

Правительство внесло изменения в правила противопожарного режима для владельцев земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов, сообщается на сайте кабинета министров.

Собственники земли, находящейся в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. «Установлен также запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов», — говорится в документе.

Владельцы сельскохозяйственных земель обязаны защищать их от сорняков и своевременно убирать сено. Определены меры пожарной безопасности при эксплуатации уборочной техники, установлен порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог, предусматривающий их очистку от валежника, кустарника и других горючих отходов.

Сообщается, что это должно повысить уровень защищенности земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров.