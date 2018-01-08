1
16:48
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
13:29
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
12:16
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках
23:18
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
22:52
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
15:51
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
15:14
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
Еще новости
Общество

Россиянам запретили разводить костры и жечь траву около дорог

Правительство внесло изменения в правила противопожарного режима для владельцев земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов, сообщается на сайте кабинета министров.

Собственники земли, находящейся в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. «Установлен также запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов», — говорится в документе.

Владельцы сельскохозяйственных земель обязаны защищать их от сорняков и своевременно убирать сено. Определены меры пожарной безопасности при эксплуатации уборочной техники, установлен порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог, предусматривающий их очистку от валежника, кустарника и других горючих отходов.

Сообщается, что это должно повысить уровень защищенности земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
08 января 2018
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
08 января 2018
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках
08 января 2018
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках 1
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
07 января 2018
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии 1
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
07 января 2018
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему? 1
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
07 января 2018
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством 2
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
07 января 2018
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
07 января 2018
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук 1

Идет загрузка...