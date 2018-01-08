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Общество

Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках

7 января в Великолукском драматическом театре прошла архиерейская рождественская елка для 240 ребят, обучающихся в приходских воскресных школах Великолукской епархии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

Для всех ребят были накрыты праздничные столы с угощениями: пирожными, фруктами, выпечкой, сладостями, соками и напитками.
Рождественский тропарь в исполнении воспитанников Воскресной школы Свято-Вознесенского собора Великих Лук открыл праздник.
Затем присутствующих в зале ребят, их родителей и педагогов, с Рождеством Христовым поздравил епископ Великолукский и Невельский Сергий.

Продолжилось Рождественское торжество викториной на знание праздника Рождества Христова и ярким музыкально-развлекательным представлением у наряженной елки, где каждый из гостей мог проявить свои таланты: исполнить песню, рассказать стихотворение, угадать загадку.

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Зимой ребята водили хороводы, играли и танцевали. По окончании праздничной программы ребята получили сладкие подарки.

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