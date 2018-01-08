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Общество

Юные инспекторы напомнили псковским водителям о ПДД

В канун Рождества сотрудники ГИБДД города Пскова и Псковского района совместно с учащимися псковского правового лицея № 8 и Родинской средней общеобразовательной школы провели профилактическую акцию. Ребята и полицейские вышли на улицы областного центра с призывом к водителям о соблюдении Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Школьники-юные инспекторы дорожного движения, одев праздничные костюмы, раздавали автомобилистам памятки и пожелания, которые изготовили сами. Участники акции поздравляли водителей и их пассажиров с наступающим Рождеством, желали праздничного настроения, благополучия, мира и добра. Приятно удивленные водители обещали юным инспекторам соблюдать Правила дорожного движения в Новом году.

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