Авиабомба «Дрель» поступит на вооружение российской армии

12:32, 08 января 2018, ПАИ

Авиабомба «Дрель» поступит на вооружение российской армии в этом году. Государственные испытания планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов начались в 2016 году и проводятся по программе заказчика, Минобороны России. После успешного завершения тестов планируется принять изделие на вооружение, сообщает «Интерфакс».

Задание на разработку планирующей авиабомбы, для применения которой самолетам не приходилось бы входить в зону действия ПВО противника, военные выдали еще в 1985 году. Спустя 19 лет состоялись успешные испытания нового боеприпаса. Задержка была связана с ситуацией, сложившейся в российской «оборонке» в 90-е годы.

Несмотря на проблемы, входящее в «Техмаш» НПО «Базальт» бомбу сделало. Конструкторы предложили сделать планирующими и корректируемыми любые бомбы, оснастив их крыльями и спутниковой навигацией. Однако в середине «нулевых» руководство Минобороны не оценило идею, даже дошедшую до опытных образцов «Дрель» собирались закрыть. Оружейники смогли завершить разработку оружия, не имеющего аналогов в мире.

Трехметровая бомба весом 540 килограммов может планировать без двигателя на расстояние до 30 километров, корректируя свой полет по сигналам ГЛОНАСС. Боеприпас оснащен комплексом защиты от ПВО и РЭБ - засечь летящую бомбу радаром и тем более сбить практически невозможно.

На противника «Дрель» обрушивает 15 самоприцеливающихся боевых элементов. Одна бомба заставит замолчать артиллерийскую батарею и остановит танковую колонну. Помимо бронетехники, главными целями новой бомбы являются наземные радары системы ПВО и зенитные ракетные комплексы.