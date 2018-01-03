Псковская биатлонистка Анастасия Калина заняла 26-е место в спринте на Кубке России

13:19, 08 января 2018, ПАИ

6 января в Ижевске (Удмуртия) прошла спринтерская гонка по биатлону среди девушек. Гонка прошла в рамках четвёртого этапа Кубка России.

Среди участниц была и псковичка Анастасия Калина. Ей, как и всем, нужно было преодолеть 7,5 километров с двумя огневыми рубежами – лёжа и стоя. Как сообщает газета «Комсомольская правда - Псков», девушка допустила по одному промаху на каждой стрельбе и в итоговом протоколе оказалась 26-й с отставанием в две минуты от победительницы Маргариты Васильевой.

8 января в Ижевске пройдёт вторая спринтерская гонка в рамакх этапа. По итогам этих соревнований сформируют часть команды, которая выступит на чемпионате Европы.

Для Анастасии Калина эта гонка стала седьмой после возвращения в профессиональный спорт. Вернуться в большой биатлон девушка решила летом 2017 года после перерыва в 1,5 года.