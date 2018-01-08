За сутки более 300 легковых автомобилей пересекли российско-эстонскую границу в Шумилкино

13:01, 08 января 2018, ПАИ

За сутки 304 легковых автомобиля пересекли российско-эстонскую границу в Шумилкино. Такие данные, по состоянию на шесть утра 8 января, приводятся на сайте Федеральной таможенной службы. Выехали из РФ порядка 40 автомобилей.

В пункте пропуска «Куничина Гора» на российско-эстонской границе за сутки на въезд оформлено 174 легковых автомобиля, на выезд - 18. На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Убылинка» в страну въехали 159 легковых автомобилей, выехали - 10. Через пункт пропуска «Лудонка» на российско-латвийской границе в Россию въехали 45 легковых автомобиля, выехали - 33.