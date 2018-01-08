39-летний мужчина украл продукты из магазина в Великих Луках

13:09, 08 января 2018, ПАИ

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Зверева совершена кража. Здесь сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, который похитил с прилавка продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.