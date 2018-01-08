0
15:50
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
10:52
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
10:29
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину
10:47
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу
15:02
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
21:30
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
16:49
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
Еще новости
Происшествия

Жена футболиста Андрея Аршавина снята с рейса «Аэрофлота» за деструктивное поведение

Жена футболиста Андрея Аршавина снята с рейса «Аэрофлота» с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Соответствующее разъяснение предоставила пресс-служба авиакомпании, пишет ТАСС.

«Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным пресс-службы, Аршавина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе. Также отмечается, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

По данным авиакомпании, экипаж несколько раз предупреждал пассажирку о недопустимости подобных действий, а также выдал письменное предписание, однако пассажирка отказалась соблюдать правила полета. На основании этого командиром экипажа было принято решение о снятии пассажиров с рейса, подытожили в пресс-службе.

Инцидент произошел 6 января на рейсе «Аэрофлота» Москва-Алматы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
08 января 2018
Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
08 января 2018
Два рыбака утонули на карьере в Псковском районе
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину
06 января 2018
В Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пожилую женщину 1
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу
05 января 2018
Вице-спикер Псковского областного Собрания попал в автокатастрофу 3
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
28 декабря 2017
Продукты, лекарства и пенсии доставляют спасатели на острова Псковского озера
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку
27 декабря 2017
Предъявлено обвинение в мошенничестве депутату Псковской городской Думы Олегу Брячаку 12
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область
27 декабря 2017
Компьютеры для генерации криптовалюты пытался ввезти эстонец в Псковскую область 1
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января
27 декабря 2017
В котельной поселка Смуравьево-2 осталось топлива до 1 января 2

Идет загрузка...