Жена футболиста Андрея Аршавина снята с рейса «Аэрофлота» за деструктивное поведение

13:13, 08 января 2018, ПАИ

Жена футболиста Андрея Аршавина снята с рейса «Аэрофлота» с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Соответствующее разъяснение предоставила пресс-служба авиакомпании, пишет ТАСС.

«Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным пресс-службы, Аршавина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе. Также отмечается, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

По данным авиакомпании, экипаж несколько раз предупреждал пассажирку о недопустимости подобных действий, а также выдал письменное предписание, однако пассажирка отказалась соблюдать правила полета. На основании этого командиром экипажа было принято решение о снятии пассажиров с рейса, подытожили в пресс-службе.

Инцидент произошел 6 января на рейсе «Аэрофлота» Москва-Алматы.