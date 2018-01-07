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Политика

Россия пригрозила выходом из ВТО из-за иска Евросоюза

Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска ЕС о взыскании с российской стороны почти 1,4 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сам факт введения Евросоюзом санкций против России противоречит принципам международной организации. «В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — сказал Калашников. Он также добавил, что ЕС первым стал нарушать правила ВТО, используя ограничительные меры против России.

Ранее газета Politico сообщила, что Европейский союз объявил о намерении потребовать у России выплаты 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения на ввоз свинины. Требование ЕС уже передано в арбитражный суд, который примет решение о справедливости иска. Если решение будет положительным, то суд определит возможность применения этой меры против Москвы.

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