Эстония обвинила Россию в подготовке «полномасштабной войны» против НАТО

13:51, 08 января 2018, ПАИ

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Россия готовится к боевым действиям против стран — членов блока НАТО.

При этом он подчеркнул, что эстонские войска готовы к любому варианту развития событий, однако «действовать эффективно» они смогут лишь при поддержке вооруженных сил союзнических государств.

Заместитель министра обороны России, генерал-лейтенант Александр Фомин отметил, что российские учения носили оборонительный характер. По его словам, информационные вбросы о том, что на маневрах разрабатывался «плацдарм для оккупации» Прибалтики, не имеют ничего общего с реальностью.

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» прошли в сентябре прошлого года. Ими руководили начальники Генштабов двух стран. Учения при участии 12,7 тысячи военнослужащих развернулись на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.