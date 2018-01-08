В систему ОМС впервые включили гериатрическую помощь пожилым людям

14:11, 08 января 2018, ПАИ

Оказание медпомощи пациентам старшего возраста с «возрастными» болезнями (гериатрическая медицинская помощь) впервые включена в тарифы обязательного медицинского страхования с 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

В списке старческих болезней астения (состояние выраженной нервно-психической слабости, при которой пациент теряет способность к самообслуживанию) утрачивает физическую и функциональную активность.

Еще одним новшеством 2018 года станет то, что страховые представители станут мотивировать застрахованных пациентов выполнять врачебные предписания и помогать в разборе конфликтных и спорных ситуаций между пациентами и медиками.