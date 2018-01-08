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Общество

Полиция советует псковичам, как избежать угона автомобиля

Полиция обращает внимание граждан на необходимость принятия мер по обеспечению безопасного хранения автотранспорта и предлагает рекомендации, которые помогут избежать краж и угонов:

«Никогда не оставляйте ключи в замке зажигания, даже на незначительный промежуток времени. Всегда держите закрытыми двери, окна и капот машины. Обязательно установите противоугонное средство. Если вы храните автомобиль или мотоцикл в гараже, необходимо поставить надежные двери и замки.

Никогда не оставляйте в салоне автомобиля на видном месте ценные вещи и деньги – это может привлечь внимание  посторонних лиц и стать причиной взлома.

По возможности, устанавливайте двойную степень защиты (сигнализация плюс противоугонное средство). При установке же сигнализации или производстве других работ нельзя оставлять автомобиль без присмотра. Этим вы лишите злоумышленников возможности сделать дубликат ключей или подобрать ключи к сигнализации.

Выбирайте только известные вам и проверенные автосервисы и автомойки. Не будьте излишне доверчивыми, оставляя автомобиль с ключами на долгое время в сомнительных автомастерских или автомойках. Как показывает практика, желающие покататься на вашей машине, особенно на престижных моделях и в дорогой комплектации, обязательно найдутся. А такие поездки обычно заканчиваются либо ДТП, либо разбирательством в полиции.

Кроме того, пометьте в незаметных местах автомашины личные данные и номера агрегатов (кузов, двигатель). Это поможет опознать угнанный или похищенный  транспорт  в случае обнаружения его сотрудниками полиции.

Не  забудьте при покупке автомобиля обязательно поменять замки дверей и зажигания, а также противоугонное устройство».

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