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Определено самое распространённое преступление в России в 2017 году

Стало известно самое распространенное преступление в России по итогам 11 месяцев 2017 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.

В период с января по ноябрь прошлого года самым распространенным преступлением в России стали кражи. Всего, согласно данным ведомства, совершено порядка 738 тысяч преступлений этого вида. При этом названная цифра ниже показателей аналогичного периода прошлого года почти на 9%.

Второе и третье места занимают мошенничество и преступления, связанные с оборотом наркотиков, соответственно. С 2013 года доля мошенничества в общей структуре преступлений увеличилась с 7,5% до 10,7%. Причем в 2017 году это преступление совершалось на 6,8% чаще, чем в 2016-м.

Всего за отчетный период в России зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, что почти на 86 тысяч меньше, чем в 2016 году.

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