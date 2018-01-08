Обращение Путина стало самым рейтинговым в новогоднем телеэфире

17:31, 08 января 2018, ПАИ

Обращение президента России Владимира Путина к жителям страны стало самым рейтинговым событием телеэфира 31 декабря, сообщает пресс-служба Первого канала со ссылкой на исследование компании Mediascope. Об этом пишет ТАСС.

Рейтинг телеобращения российского лидера на Первом канале среди зрителей 4 лет и старше составил 15,1%, на «Россия-1» - 12,5% (данные по населению в возрасте 4 лет и старше, проживающих в городах России от 100 тыс. жителей, в процентах).

Первый канал транслировал обращение российского лидера в 23:55 в 11 часовых поясах страны.

В первую десятку рейтинговых программ, согласно приведенным данным по аналогичной возрастной категории, также вошла первая часть «Новогодней ночи на Первом», а самым популярным фильмом 31 декабря стала комедия «Иван Васильевич меняет профессию», также показанная в эфире Первого.

В десятку топовых передач и фильмов вошли развлекательные программы «второй кнопки» - «Парад звезд», «Голубой огонек на Шаболовке», «Лучше всех!» (Первый канал), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (Первый канал) и «Бриллиантовая рука» («Россия-1»).