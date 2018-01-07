Большую часть рабочего дня Дональд Трамп проводит перед телевизором или за телефоном

15:49, 08 января 2018, ПАИ

Большую часть рабочего дня президент США Дональд Трамп проводит перед телевизором или за телефоном, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Axios.

Рабочий день Трампа официально начинается в 11:00 - с брифинга с представителями разведки и служб безопасности. При этом уже с 8:00 он находится в Овальном кабинете, где просматривает новости по телевизору, делает телефонные звонки или публикует сообщения с социальной сети Twitter. Это называется «решением административных вопросов».

В течение дня президент проводит одну или две встречи и покидает кабинет в 18:00. Переместившись в жилую часть дома, он продолжает смотреть новости по телевизору и совершать телефонные звонки.

Как отмечают сотрудники Белого дома, рабочий график Трампа не всегда был таким свободным. В первые дни президентства он начинался раньше и заканчивался позже. Некоторые встречи проходили уже за завтраком.