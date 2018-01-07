Большую часть рабочего дня Дональд Трамп проводит перед телевизором или за телефоном
Большую часть рабочего дня президент США Дональд Трамп проводит перед телевизором или за телефоном, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал Axios.
Рабочий день Трампа официально начинается в 11:00 - с брифинга с представителями разведки и служб безопасности. При этом уже с 8:00 он находится в Овальном кабинете, где просматривает новости по телевизору, делает телефонные звонки или публикует сообщения с социальной сети Twitter. Это называется «решением административных вопросов».
В течение дня президент проводит одну или две встречи и покидает кабинет в 18:00. Переместившись в жилую часть дома, он продолжает смотреть новости по телевизору и совершать телефонные звонки.
Как отмечают сотрудники Белого дома, рабочий график Трампа не всегда был таким свободным. В первые дни президентства он начинался раньше и заканчивался позже. Некоторые встречи проходили уже за завтраком.