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Скончался вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский

Сегодня, 8 января, в реанимации от травм полученных в ДТП 3 января скончался вице-спикер Псковского областного Собрания Валентин Каленский.

В автокатастрофу политик попал в Печорском районе. Его автомобиль столкнулся с трактором.

На фото: Валентин Каленский

Валентин Каленский родился 24 сентября 1954 года в городе Пирятин Полтавской области (Украина).

В 1976 году окончил Полтавский кооперативный институт, «товаровед высшей квалификации», в 1989 году - Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «экономист и специалист в области управления».

1976 -  инженер, директор Великолукской межрайонной торговой базы.

1980 -  первый заместитель председателя правления облпотребсоюза, Псков.

С 1991 года по настоящее время - председатель Совета Псковского облпотребсоюза. 

Март 2000 года - доверенное лицо кандидата в Президенты РФ В. Путина.

2002 – 2007 - депутат областного Собрания третьего созыва, избран по единому избирательному округу от избирательного объединения «Партия «Единство».

С 24 июня 2004 по 31 марта 2005 исполнял полномочия председателя областного Собрания депутатов.

2007 – 2011 - депутат Псковского областного Собрания депутатов четвёртого созыва, избран по единому избирательному округу от Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по единому избирательному округу от Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», региональная группа № 14 (Бежаницкий, Новоржевский, Порховский, Островский районы). Заместитель председателя облатсного Собрания депутатов. Руководитель фракции «Единая Россия».

18 сентября 2016 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по единому избирательному округу от псковского регионального отделения политической партии «Единая Россия». 5 октября 2016 года на первой сессии избран заместителем председателя областного Собрания депутатов.

Заслуженный работник торговли РФ (1995), кандидат экономических наук (2003).

Орден Почёта (1999), медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011).

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