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Александр Козловский: Валентин Каленский проявлял себя как опытный и дальновидный политик

Депутат Государственной думы РФ Александр Козловский выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Псковского областного Собрания Валентина Каленского:

«С чувством глубокой скорби я воспринял известие о трагической смерти Валентина Григорьевича Каленского. Талантливый и требовательный руководитель, профессионал с большим опытом работы в политической и экономической сфере, обладающий мудростью и глубокими знаниями, он по праву пользовался уважением земляков. За свою трудовую и общественную деятельность был награжден почетным званием заслуженного работника торговли РФ, Орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За время своей работы в Псковском областном собрании депутатов Валентин Григорьевич проявил себя как  опытный и дальновидный политик, который отдавал много сил и энергии развитию Псковской области, отстаивал интересы жителей региона, вносил большой вклад в работу фракции и псковского регионального отделения политической партии «Единая Россия». 

В этот траурный день выражаю слова глубоких соболезнований родным и близким Валентина Каленского. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах».

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