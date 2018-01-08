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Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным, близким, коллегам заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководителя фракции «Единая Россия», председателя Совета Псковского облпотребсоюза Валентина Каленского в связи с его безвременной кончиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Валентин Григорьевич многое сделал для укрепления общественно-политической стабильности в регионе, снискав авторитет среди коллег и друзей. За годы руководства областным потребительским союзом он смог установить крепкую связь между руководителями органов власти и общественностью. Интересы жителей Валентин Григорьевич долгие годы с подлинным неравнодушием представлял и в статусе депутата Псковского областного Собрания. Возглавляя фракцию «Единая Россия», Валентин Григорьевич использовал весь свой профессиональный и жизненный опыт на благо развития региона, способствовал реализации значимых социальных проектов, направленных на повышение уровня жизни наших граждан. Его скоропостижный уход стал потерей не только для родных и близких, но и для всех жителей региона. Память о добрых делах Валентина Григорьевича навсегда останется в наших сердцах», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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