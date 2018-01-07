Объявлены сроки проведения, название и темы Февральских музейных чтений памяти Гейченко

17:46, 08 января 2018, ПАИ

Объявлены сроки проведения, название и темы предстоящих Февральских музейных чтений памяти легендарного музейщика, первого послевоенного директора Государственного заповедника «Пушкинский уголок» (сейчас — «Михайловское») Семёна Гейченко. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе музея-заповедника Лидия Токарева.

Наступивший 2018 год богат на «круглые даты» и юбилеи (115 лет со дня рождения С. С. Гейченко, 110 лет со дня рождения И. Л. Андроникова, 105 лет со дня лет со дня рождения А. М. Гордина, 95 лет со дня рождения Т. Ю. Мальцевой, 80 лет со дня рождения С. В. Ямщикова), поэтому очередную, в этом году уже XXI конференцию решено посвятить роли личности в деле сохранения культуры. Названием чтений стали строки из стихотворения В. А. Жуковского «Воспоминание» — «Не говори с тоской: их нет, / Но с благодарностию: были». Среди тем, предложенных к обсуждению, также общие вопросы из истории отрасли: «Музеи в условиях нового Советского государства»; «Мемориализация памятников культурного наследия»; «Музей и образование»; «Православие и культурное наследие России» и так далее.

Подробнее о конференции, назначенной на 14 февраля, можно узнать на официальном сайте «Михайловского».