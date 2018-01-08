0
16:48
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
13:29
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
12:16
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках
23:18
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
22:52
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
15:51
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
15:14
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
Еще новости
Общество

Иван Цецерский: Бесконечно жаль, что от нас безвременно ушёл один из опытнейших политиков

Глава Пскова Иван Цецерский от себя лично и от депутатов Псковской городской Думы выразил глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам вице-спикера Псковского областного собрания, руководителя фракции «Единая Россия» Валентина Каленского, который скончался сегодня, 8 января, на 64-м году жизни после ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Бесконечно жаль, что от нас безвременно ушел один из опытнейших политиков, один из старожилов регионального парламента, добрый и отзывчивый человек, наш надежный товарищ и однопартиец. Валентин Григорьевич был деятельным и целеустремленным человеком. К нему всегда можно было подойти за советом и помощью. В эти тяжелые минуты мы скорбим вместе с родными и близкими, депутатами областного собрания, коллегами по многолетней работе в региональном Союзе потребительской кооперации. Светлая память».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
08 января 2018
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и коллегам Валентина Каленского
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
08 января 2018
Игорь Потапов: Благодаря Михаилу Ведерникову в Псковской области расширились возможности неотложной медпомощи
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках
08 января 2018
Архиерейская рождественская ёлка прошла в Великих Луках 1
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии
07 января 2018
Медсестра аэромобильного отряда ВДВ из Пскова награждена медалью Суворова за участие в операции в Сирии 1
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему?
07 января 2018
Врио губернатора обратился через Instagram к коммунальным службам: Будем 9 января ждать или оперативно решим проблему? 1
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством
07 января 2018
Псковские полицейские поздравили детей с Рождеством 2
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
07 января 2018
Фотовыставка «Ганза: традиции и современность» открылась в Пскове
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
07 января 2018
В праздник Рождества епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук 1

Идет загрузка...