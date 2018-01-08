Иван Цецерский: Бесконечно жаль, что от нас безвременно ушёл один из опытнейших политиков

18:03, 08 января 2018, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский от себя лично и от депутатов Псковской городской Думы выразил глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам вице-спикера Псковского областного собрания, руководителя фракции «Единая Россия» Валентина Каленского, который скончался сегодня, 8 января, на 64-м году жизни после ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Бесконечно жаль, что от нас безвременно ушел один из опытнейших политиков, один из старожилов регионального парламента, добрый и отзывчивый человек, наш надежный товарищ и однопартиец. Валентин Григорьевич был деятельным и целеустремленным человеком. К нему всегда можно было подойти за советом и помощью. В эти тяжелые минуты мы скорбим вместе с родными и близкими, депутатами областного собрания, коллегами по многолетней работе в региональном Союзе потребительской кооперации. Светлая память».