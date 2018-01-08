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Общество

Александр Братчиков родным Валентина Каленского: В этом горе мы вместе с вами

Глава администрации Пскова Александр Братчиков от себя лично и от сотрудников администрации муниципалитета выразил глубокие соболезнования родным и коллегам заместителя председателя Псковского областного собрания депутатов Валентина Каленского, который ушел из жизни сегодня, 8 января. «Без малого 20 лет Валентин Григорьевич отдал защите интересов жителей региона в областном парламенте. Мудрый и рассудительный, дипломатичный и целеустремленный, он был для своих коллег надежным соратником и старшим товарищем. Его безвременная кончина для всех нас – невосполнимая утрата. Нам будет его нахватать. Душевных сил и стойкости - родным и близким Валентина Каленского: в этом горе мы вместе с вами. Светлая память». 3 января 2018 года Валентин Каленский попал в дорожно-транспортное происшествие, после которого не смог оправиться.
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